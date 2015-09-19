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Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 9 Серия 7

Доктор Кто 2005 - 2022 7 серия 9 сезон

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Все серии 9 сезона «Доктор Кто»
Ученик фокусника
Сезон 9 / Серия 1 19 сентября 2015
Фамильяр ведьмы
Сезон 9 / Серия 2 26 сентября 2015
На дне озера
Сезон 9 / Серия 3 3 октября 2015
Перед потопом
Сезон 9 / Серия 4 10 октября 2015
Девочка, которая умерла
Сезон 9 / Серия 5 17 октября 2015
Женщина, которая выжила
Сезон 9 / Серия 6 24 октября 2015
Вторжение зайгонов
Сезон 9 / Серия 7 31 октября 2015
Преображение зайгонов
Сезон 9 / Серия 8 7 ноября 2015
Сну конец
Сезон 9 / Серия 9 14 ноября 2015
Узри ворона
Сезон 9 / Серия 10 21 ноября 2015
Ниспосланный с небес
Сезон 9 / Серия 11 28 ноября 2015
С дьявольским упорством
Сезон 9 / Серия 12 5 декабря 2015
О чем серия

В 9 сезоне 7 серии сериала «Доктор Кто» мир между Зайгонами и человечеством рухнул. ЮНИТ и Доктор поражены такими новостями. Зайгоны собираются ворваться на планету Земля, где они смогут жить, как захотят.

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