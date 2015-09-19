Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Доктор Кто Сезоны Сезон 9 Серия 12

Доктор Кто 2005 - 2022 12 серия 9 сезон

8.6 Оцените
10 голосов
Все серии 9 сезона «Доктор Кто»
Ученик фокусника
Сезон 9 / Серия 1 19 сентября 2015
Фамильяр ведьмы
Сезон 9 / Серия 2 26 сентября 2015
На дне озера
Сезон 9 / Серия 3 3 октября 2015
Перед потопом
Сезон 9 / Серия 4 10 октября 2015
Девочка, которая умерла
Сезон 9 / Серия 5 17 октября 2015
Женщина, которая выжила
Сезон 9 / Серия 6 24 октября 2015
Вторжение зайгонов
Сезон 9 / Серия 7 31 октября 2015
Преображение зайгонов
Сезон 9 / Серия 8 7 ноября 2015
Сну конец
Сезон 9 / Серия 9 14 ноября 2015
Узри ворона
Сезон 9 / Серия 10 21 ноября 2015
Ниспосланный с небес
Сезон 9 / Серия 11 28 ноября 2015
С дьявольским упорством
Сезон 9 / Серия 12 5 декабря 2015
О чем серия

В 9 сезоне 12 серии сериала «Доктор Кто» Доктор предлагает сделку повелителям времени: он все расскажет о Гибриде, если они спасут Клару от смерти. Вот только какую цену должен заплатить пришелец за спасение своей спутницы?  

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Материя времени
Материя времени 2 комментария
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1032 комментария
История игрушек 5
История игрушек 5 21 комментарий
Молодая оторва или старая бабуля? Этот тест покажет ваш настоящий психологический возраст
Вишневые листья больше не жгу: собираю и пихаю в морозилку пакетами – зимой зову соседей и родню
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
«Андрюха, у нас тест. Возможно криминал»: в каком «ментовском» сериале прозвучали 6 цитат
«Невский» наконец-то вернулся на НТВ, но радоваться рано: детектив с Васильевым уделала «сопливая мылодрама» с «России 1»
«Боже, как я сразу не понял?!»: роскошный финал «Дома дракона 3» – одна сплошная отсылка к концовке «Игры престолов» (эпичное видео)
Мёрф расшифровала послание из черной дыры — а вам всего-то надо угадать, откуда эти 6 кадров: тест по фильмам Нолана
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше