В 9 сезоне 10 серии сериала «Доктор Кто» Ригси просыпается и замечает странную татуировку на шее. На ней ведется обратный отсчет в минутах, но никто не знает, что будет после 0. Ригси звонит Кларе за помощью.
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