В 8 сезоне 6 серии сериала «Доктор Кто» человечеству грозит опасность. Сковокс Блицер планирует уничтожить каждое живое существо на планете Земля. Доктор решает следить за всем издалека, поэтому устраивается уборщиком в школу Клары.
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