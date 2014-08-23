В 8 сезоне 3 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Клара оказываются в Шервудском лесу. Для спутницы это идеальное время примерить все наряды в шкафу ТАРДИС. К тому же скоро они встретятся с Робином Гудом.
Клянчу лотки от яиц у всей родни — бесценная вещь для дачи и дома: показываю 5 идей, которые выручат любую хозяйку
Плинтус старит ремонт — этот прием давно в прошлом: дизайнеры прячут стыки иначе, и комната сразу тянет на «люкс»
Одна ошибка — и все заготовки насмарку: шеф-повар подсказал, как правильно закатывать банки, чтобы они не взрывались
После «Невского» пересмотрела кучу детективов с Паламарчуком: вот 3 сериала, которые особенно зацепили
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
«Египетская сила, что за тест»: угадайте российский сериал по мемной фразе — справятся те, кто рос у телевизора
Warner Bros. отправит «Вонку» в новое приключение — снова без Чарли и без фабрики: у сиквела уже есть одна серьезная проблема
«Андрюха, у нас тест. Возможно криминал»: в каком «ментовском» сериале прозвучали 6 цитат
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail