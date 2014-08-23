В 8 сезоне 5 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Клара оказываются в самом опасном и большом космическом банке. Им просто необходимо прорваться сквозь охрану и его ограбить. В этом им также помогут новые друзья.
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