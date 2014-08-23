В 8 сезоне 4 серии сериала «Доктор Кто» Доктор и Клара изучают явление под названием «страх». Может быть, это на самом деле суперспособность, а не слабость? А чего боятся повелитель времени и его верная спутница?
В августе палочки от мороженого не выбрасываю: 7 способов использовать это «деревянное золото» дома и на даче
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Наш ответ Финчеру: этот сериал НТВ оказался так хорош, что приглянулся Apple TV — уже 3 сезона за плечами, а оценка все еще выше 7,5
Мёрф расшифровала послание из черной дыры — а вам всего-то надо угадать, откуда эти 6 кадров: тест по фильмам Нолана
В свежем детективном ужастике «скрестили “Беверли-Хиллз 90210” с “Молчанием ягнят”»: оторваться не могут даже хейтеры хорроров
В СССР их обожали многие, но тест пройдут единицы: вспомните 5 фильмов по актерам-красавчикам
Курортным бывает не только роман, но и тест: отгадаете 5 черноморских пляжей по кадрам из советского кино?
«Боже, как я сразу не понял?!»: роскошный финал «Дома дракона 3» – одна сплошная отсылка к концовке «Игры престолов» (эпичное видео)
«Андрюха, у нас тест. Возможно криминал»: в каком «ментовском» сериале прозвучали 6 цитат
Тест за секунды покажет, кто тут фанат Гайдая: вспомните 5 фильмов мэтра по первому кадру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail