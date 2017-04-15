В 10 сезоне 1 серии сериала «Доктор Кто» девушка по имени Билл слушает лекцию профессора, Доктора. Он соглашается дать ей частные уроки, и она понимает, что преподаватель что-то скрывает. Билл планирует это выяснить.
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