Na nozhah (2016), season 8

Na nozhah 16+
Title Сезон 8
Season premiere 18 January 2023
Production year 2023
Number of episodes 24
Runtime 19 hours 12 minutes
"Na nozhah" season 8 description

В 8-м сезоне шоу «На ножах» меняет ресторанный бизнес к лучшему. Константин Ивлев отправится в разные города России, чтобы реабилитировать заведения, которые находятся в плачевном состоянии. Многие из них давно пора закрыть, однако шеф способен привести в порядок дела даже убыточных проектов. Он посетит «Пирожковую Голенецкой» – петербургский общепит, где случился внезапный отток гостей. Больше место не пользуется популярностью у горожан, весь персонал пришлось уволить, а на кухне происходит настоящий ад: владелица не ладит со своими подопечными, оборудование почти не работает. В таком случае помощь Ивлева просто необходима.

TV Show rating

5.0
Rate 14 votes
5.1 IMDb

Na nozhah List of episodes

Серпухов. Тори
Season 8 Episode 1
18 January 2023
Красногорск. Арёл
Season 8 Episode 2
25 January 2023
Орел. Pint House
Season 8 Episode 3
1 February 2023
Орёл. Jazzva
Season 8 Episode 4
8 February 2023
Серпухов. Blueberryz
Season 8 Episode 5
15 February 2023
Долгопрудный. Дюшес
Season 8 Episode 6
22 February 2023
Клин. Навруз
Season 8 Episode 7
1 March 2023
Москва. Базилик
Season 8 Episode 8
9 March 2023
Подольск. Утёсoff
Season 8 Episode 9
15 March 2023
Александров. Ложки-кружки
Season 8 Episode 10
20 March 2023
Монино. Мерси
Season 8 Episode 11
22 March 2023
Электросталь. Амстердам моментс
Season 8 Episode 12
29 March 2023
Санкт-Петербург. Две долмы
Season 8 Episode 13
5 April 2023
Санкт-Петербург. Пирожковая Голенецкой
Season 8 Episode 14
12 April 2023
Сочи. Corner Cafe
Season 8 Episode 15
19 April 2023
Домодедово. Синий лось
Season 8 Episode 16
26 April 2023
Адлер. Тамада
Season 8 Episode 17
10 May 2023
Краснодар. Иерусалим
Season 8 Episode 18
17 May 2023
Краснодар. Паровоz
Season 8 Episode 19
24 May 2023
Красногорск. Leto
Season 8 Episode 20
31 May 2023
Домодедово. МЁD
Season 8 Episode 21
7 June 2023
Красногорск. Парма
Season 8 Episode 22
14 June 2023
Санкт-Петербург. Pitstop
Season 8 Episode 23
21 June 2023
Санкт-Петербург. ЧБ кафе
Season 8 Episode 24
28 June 2023
