В 8-м сезоне шоу «На ножах» меняет ресторанный бизнес к лучшему. Константин Ивлев отправится в разные города России, чтобы реабилитировать заведения, которые находятся в плачевном состоянии. Многие из них давно пора закрыть, однако шеф способен привести в порядок дела даже убыточных проектов. Он посетит «Пирожковую Голенецкой» – петербургский общепит, где случился внезапный отток гостей. Больше место не пользуется популярностью у горожан, весь персонал пришлось уволить, а на кухне происходит настоящий ад: владелица не ладит со своими подопечными, оборудование почти не работает. В таком случае помощь Ивлева просто необходима.