Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Na nozhah (2016), season 2

Na nozhah season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Na nozhah Seasons Season 2
Na nozhah 16+
Title Сезон 2
Season premiere 2 November 2016
Production year 2016
Number of episodes 20
Runtime 16 hours 0 minute
"Na nozhah" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «На ножах» известный российский повар продолжит свое путешествие по России в поисках ресторанов, которые давно пора закрыть. Однако вместо этого Ивлев попробует дать им вторую жизнь, исправив ошибки владельцев. Он будет работать с официантами и работниками кухни, а также разработает полностью новое меню. Шеф посетит подмосковную кофейню «Арабика», где царит полный беспредел, а сотрудники отказываются признавать свою вину. Только после того, как гости лично поприсутствуют на кухне заведения, персонал начнет принимать меры и под талантливым управлением стараться измениться к лучшему.

TV Show rating

5.0
Rate 14 votes
5.1 IMDb

Na nozhah List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Season 8
Season 9
Season 10
Кленово. Маракеш
Season 2 Episode 1
2 November 2016
Люберцы. Ухтомская усадьба
Season 2 Episode 2
23 November 2016
Нижний Новгород. Компот
Season 2 Episode 3
30 November 2016
Нижний Новгород. Венский дворик
Season 2 Episode 4
7 December 2016
Владимир. Этаж
Season 2 Episode 5
14 December 2016
Владимир. Стрелецкая застава
Season 2 Episode 6
21 December 2016
Новогодний корпоратив
Season 2 Episode 7
31 December 2016
Екатеринбург. Эликсир
Season 2 Episode 8
1 February 2017
Екатеринбург. Петров двор
Season 2 Episode 9
8 February 2017
Москва. Кроличья нора
Season 2 Episode 10
15 February 2017
Москва. Солод
Season 2 Episode 11
22 February 2017
Сочи. Заправка
Season 2 Episode 12
1 March 2017
Сочи. Сокол
Season 2 Episode 13
15 March 2017
Краснодар. Кафе RED
Season 2 Episode 14
22 March 2017
Краснодар. Густо Джусто
Season 2 Episode 15
29 March 2017
Пермь. Дежавю
Season 2 Episode 16
5 April 2017
Пермь. #DEDUSHKA
Season 2 Episode 17
12 April 2017
Щелково. WOM cafe
Season 2 Episode 18
19 April 2017
Щелково. Арабика
Season 2 Episode 19
26 April 2017
Санкт-Петербург. Драма и комедия
Season 2 Episode 20
17 May 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more