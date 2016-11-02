Во 2-м сезоне шоу «На ножах» известный российский повар продолжит свое путешествие по России в поисках ресторанов, которые давно пора закрыть. Однако вместо этого Ивлев попробует дать им вторую жизнь, исправив ошибки владельцев. Он будет работать с официантами и работниками кухни, а также разработает полностью новое меню. Шеф посетит подмосковную кофейню «Арабика», где царит полный беспредел, а сотрудники отказываются признавать свою вину. Только после того, как гости лично поприсутствуют на кухне заведения, персонал начнет принимать меры и под талантливым управлением стараться измениться к лучшему.