«1703»: Рецензия Киноафиши

В подписке Okko стартовал победитель первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+ — причудливый гибрид черной абсурдистской комедии и мелодрамы про отцов и детей «1703» с Гошей Куценко и Кузьмой Сапрыкиным. Рассказываем о самом ярком отечественном сериале года, в котором абсурд достигает небывалых драматических высот.

Москвич Вадик (Кузьма Сапрыкин) — романтичная натура с кудрями, велосипедом, питерской невестой и большими амбициями. Он мечтает о стендапе, но его папа — большой начальник в столичном МВД, а потому быть Вадику опером, по крайней мере на первых порах. Северная Венеция и город трех революций встречает юнца настороженно: глава отделения Порфирин (Андрей Федорцов) уверен, что новенький — «крысеныш», присланный сверху, чтобы под него копать. Он быстро сбагривает Вадика хмурому оперу Гоше (Гоша Куценко) — грустному поклоннику Тани Булановой на грани суицида. Алкоголик в завязке, Гоша любит сериал «Место встречи изменить нельзя», не любит москвичей и стесняется своего сына трансгендера Родиона (Павел Табаков).

Невооруженным глазом видно, что эти двое не сработаются. Вадик всерьез подозревает в Гоше преступника и садиста, Гоша всерьез презирает приезжего за поверхностность и за то, что «все вы там в Москве как в кратком содержании». Но вот тут-то мы и подходим к самому любопытному: в сериале «1703» во-первых — всё не всерьез, а если всерьёз то ненадолго, во-вторых — в этом пространстве лучше не доверять тому, что знаешь и видишь. Создатели сериала сценарист Денис Артамонов («Секреты семейной жизни») и режиссер Сергей Сенцов («Дылды», «Красные браслеты» и «Физрук») создают кишащий иллюзиями и миражами Петербург, в котором царит вечная ночь, по улицам разгуливают слоны, а батюшка курит вейп выдыхая дым в форме креста.

1703

Напарники отправляются на первое совместное дело — из морга был украден труп вебкам-модели, которая накануне умерла от передозировки. И пока логичный и рациональный отличник Вадик недоумевает, зачем может понадобиться труп, Гоша одну за одной накидывает версии: сатанисты, массоны, можно расчленнить и съесть, да много еще чего можно и в любом порядке. И по ходу расследования окажется, что все его безумные предположения не такие уж и безумные. Этот мир дурит, водит за нос и бесконечно потешается, как над своими незадачливыми героями, так и над зрителем. Но взамен без устали удивляет, развлекает, собирает городской фольклор, взбалтывает и смешивает байки о масонах и сплетни про «ментовские трупофермы».

Создатели помещают линческих карликов на коньячные этикетки, а Илью Соболева в кубриковское «Сияние» причем воссозданное из уборной ЗАГСа на Английской набережной. Более всего этот новый продюсерский проект Евгения Никишова и Валерия Федоровича («Перевал Дятлова», «Эпидемия», «Карамора», «Вне себя» и «Пингвины моей мамы») напоминает фантастические миры датчанина Николаса Виндинг Рефна из «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и «Ковбой из Копенгагена» — тот же неон, блёстки, контрасты и вызывающе-красивые, невозможные в реальности кадры (только представьте — в кабинете у начальника-мента горит старинный камин!).

1703