В «Аватаре» все существа с 6 конечностями, кроме На’ви — у них 4: это ошибка художников или задумка Кэмерона?

40 лет назад зрители «Противостояния» так и не увидели две серии: почему культовый детектив «порезали» перед выходом на экраны

Этот новый российский сериал чем-то напоминает «Границу. Таёжный роман»: проект о женском взгляде на опасную профессию с Арнтгольц

Машков отказался играть Мастера в сериале Бортко: променял на роль «очередного русского гада» в Голливуде

Ванька, ну-ка, встанька: куда исчез красавчик-полицейский из «Вампиров средней полосы»?

«Совершенно расистский»: фильмы Брюса Ли были под запретом в СССР – в жизни не догадаетесь, за что один из них запретили в Англии

От прадеда «Игры в кальмара» до «убийственной» комедии: Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века – от №13 он «умер от смеха»

В СССР было свое «Черное зеркало», и не одно: вот 3 фильма, искусно затрагивающих тему временной петли – у каждого оценка 7.5+

Такой расправы над героями Marvel никто не ожидал — Доктор Стрэндж точно заслуживает большего. В фильмах пока не показали… но кто знает?

«Женитьба забальзамированного»: сколько лет было Вицину, когда он играл 25-летнего юнца в кино