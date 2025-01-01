Меню
Александр Штендлер
Александр Штендлер
Киноафиша Персоны Александр Штендлер

Александр Штендлер

Дата рождения
22 апреля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец

Популярные фильмы

Чужая стая 2 0.0
Чужая стая 2 (2023)
0.0
Закрытый уровень (2023)
Даниловский тупик 0.0
Даниловский тупик (2025)

Фильмография Александр Штендлер

Жанр
Год
Все 6 Сериалы 6 Актер 6
Даниловский тупик
Даниловский тупик
мелодрама 2025, Россия
Везучая Смирнова
Везучая Смирнова
детектив 2025, Россия
Сломанная стрела
Сломанная стрела
драма, боевик, триллер 2025, Россия
Чужая стая 2
Чужая стая 2
детектив, драма, криминал 2023, Россия
Закрытый уровень
драма, военный, фантастика 2023, Россия
Ключ к его сердцу
Ключ к его сердцу
мелодрама 2016, Россия
