О персоне
Фильмография
Александр Штендлер
Киноафиша
Персоны
Александр Штендлер
Александр Штендлер
Дата рождения
22 апреля 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Телец
Популярные фильмы
0.0
Чужая стая 2
(2023)
0.0
Закрытый уровень
(2023)
0.0
Даниловский тупик
(2025)
Фильмография Александр Штендлер
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Криминал
Мелодрама
Триллер
Фантастика
Год
Все
2025
2023
2016
Все
6
Сериалы
6
Актер
6
Даниловский тупик
мелодрама
2025, Россия
Везучая Смирнова
детектив
2025, Россия
Сломанная стрела
драма, боевик, триллер
2025, Россия
Чужая стая 2
детектив, драма, криминал
2023, Россия
Закрытый уровень
драма, военный, фантастика
2023, Россия
Ключ к его сердцу
мелодрама
2016, Россия
