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Постер сериала Осенние цветы
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Киноафиша Сериалы Осенние цветы

Осенние цветы (2009 - 2009)

Osennie cvety 18+
Год выпуска 2009
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Популярная в начале ХХ века актриса Эдит Береш отличалась не только талантом, но и своенравным характером. Девушка блистала на экранах, ездила по стране и за границу. Удачлива она была и в любви — её муж драматург Лебедь был популярен и уважаем властями. Но именно взрывной характер Эдит и помешал их счастью. Однажды она влепила пощечину хамовитому генералу, который в отместку донёс на неё. Спасая мужа от преследований, она подаёт на развод. Актрису ждут долгие годы лагерей, но самым тяжёлым оказывается известие, что Лебедь женился на другой. Кто бы мог предположить, что к концу жизни судьба сведёт двух любимых женщин одного мужчины в одном месте!

В ролях
В ролях
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Виктория Исакова
Виктория Исакова
Елена Захарова
Елена Захарова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Осенние цветы - Сезон 1 Сезон 1
2009, 4 эпизода
 
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