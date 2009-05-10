Популярная в начале ХХ века актриса Эдит Береш отличалась не только талантом, но и своенравным характером. Девушка блистала на экранах, ездила по стране и за границу. Удачлива она была и в любви — её муж драматург Лебедь был популярен и уважаем властями. Но именно взрывной характер Эдит и помешал их счастью. Однажды она влепила пощечину хамовитому генералу, который в отместку донёс на неё. Спасая мужа от преследований, она подаёт на развод. Актрису ждут долгие годы лагерей, но самым тяжёлым оказывается известие, что Лебедь женился на другой. Кто бы мог предположить, что к концу жизни судьба сведёт двух любимых женщин одного мужчины в одном месте!