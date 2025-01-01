Меню
О персоне
Фильмография
Аои Итикава
Aoi Ichikawa
Аои Итикава
Аои Итикава
Aoi Ichikawa
Дата рождения
2 августа 1991
Возраст
34 года
Знак зодиака
Лев
Популярные фильмы
8.9
Гачиакута
(2025)
Фильмография Аои Итикава
Жанр
Все
Аниме
Боевик
Фэнтези
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
8.9
Гачиакута
боевик, аниме , фэнтези
2025, Япония
