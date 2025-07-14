«Гачиакута»: Рецензия Киноафиши

Летний аниме-сезон обычно не может похвастаться громкими и хайповыми премьерами. В это время выходят исключительно второсортные проекты и долгожданные адаптации манги в жанрах сёдзе. Летом принято расслабляться, ждать поры дождей и прятаться от жары под вентилятором или кондиционером, поедая мороженое. Конечно, по телевизору должно идти что-то такое же непринужденное. Вот только для студии Bones и их нового проекта «Гачиакута» совершенно не важна дата релиза, поэтому среди легких шоу новое аниме так сильно бросается в глаза, полностью стирая возможность беззаботности. Впереди — экзистенциализм и антиутопические догмы. Этим летом вас ожидает только бездна.

Главный герой — юноша по имени Рудо, который всю жизнь провел в трущобах за пределами города, так как его судьба тесно связана с преступным миром. Несмотря на внешнюю холодность и пугающий вид, у него доброе сердце. Не успев показать всю искренность своей души, он становится жертвой подставы, когда его обвиняют в убийстве приемного отца. Рудо так и не смог оправдаться и в результате был сброшен в бездну — гигантскую мусорную свалку, куда горожане скидывают отходы и ненужных людей. Именно там он узнает настоящую правду о мире, созревает для мести и решает раскрыть все тайны многолетней жестокой системы, в которой мусор ценнее человека.

Студия Bones подарила миру аниме «Мою геройскую академию» и «Прозу бродячих псов», доказав свою разнообразность по части жанров и стилей. Комиксовая супергеройская бравада или же нуарная антиутопия, «Гачиакута» ставит множество философских вопросов о значении человеческой жизни. Как социум относится к тем, кто оказался на дне? Имеют ли они право на милосердие и счастье?

В связи с тем, что «Истребитель демонов» подходит к концу, «Магическая битва» оказалась не очень уж успешной, а создатели «Человека-бензопилы» только готовят полнометражный фильм, сёнэн-аниме оказалось на распутье. Но еще до того, как онлайн-сообщества начали обсуждать подступающий застой, поклонники манги уже прочили Gachiakuta статус нового флагмана жанра.

«Гачиакута», созданная мангакой Кэем Ураной и визуализированная в духе уличного граффити художником Хидэёси Андо, переносит нас в жестокий мир социального расслоения. Рудо — не типичный герой в духе Гоку. Он ближе к Дэндзи из «Человека-бензопилы»: замкнутый, грубоватый, эмоционально отстраненный. Его натянутая попытка улыбнуться в первой серии больше напоминает угрозу, а вообще мы знакомимся с ним, когда он роется в мусоре. Но именно такой диссонанс между вспышками неконтролируемых яростных эмоций и искренней юной уязвимостью делают Рудо по-человечески настоящим. Сумасшедшие идеи насчет личной мести придают его образу гуманности, так что он не выглядит абсолютно отрешенным. Сразу же хочется узнать, как же он в итоге восстанет из бездны — ямы, полной мусора и трупов.

Хотя Рудо является антиподом классического героя сёнэна, создатели «Гачиакуты» не стремятся полностью перевернуть каноны жанра. В этом сериале есть знакомые каждому анимешнику тропы — например, наличие наставника и тема приобретенной семьи. Однако «Гачиакута» — практически сэйнэн, если не учитывать юный возраст главного героя. Рудо движут месть, искупление и сопротивление жестокой системе мира, а не поиск друзей и самопознание.

Возможно, для полной деконструкции жанра еще далеко, но за последние пять лет аниме-индустрия стала более мрачной и безысходной в изображении героев. Четкий и глубокий разрыв между сёнэном и сэйнэном размывается, доказывая, что аудитория требует все больше взрослых и серьезных тем. «Гачиакута» с радостью вступает в такой диалог, так как реальный мир становится все страшнее и страшнее.