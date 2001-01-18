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Нив Маккормак
Niamh McCormack
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Персоны
Нив Маккормак
Нив Маккормак
Niamh McCormack
Дата рождения
18 января 2001
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.3
Дом Гиннессов
(2025)
6.6
Волшебная флейта
(2022)
6.6
Все и прямо сейчас
(2023)
Фильмография Нив Маккормак
5.9
Маленький городок, большая история
драма, комедия
2025, Великобритания/США
7.3
Дом Гиннессов
драма, исторический
2025, Великобритания
6.6
Все и прямо сейчас
драма, комедия
2023, Великобритания
6.6
Волшебная флейта
The Magic Flute
мюзикл
2022, Германия
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Новости о Нив Маккормак
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