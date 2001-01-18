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Нив Маккормак
Нив Маккормак Niamh McCormack
Киноафиша Персоны Нив Маккормак

Нив Маккормак

Niamh McCormack

Дата рождения
18 января 2001
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Дом Гиннессов 7.3
Дом Гиннессов (2025)
Волшебная флейта 6.6
Волшебная флейта (2022)
Все и прямо сейчас 6.6
Все и прямо сейчас (2023)

Фильмография Нив Маккормак

Маленький городок, большая история 5.9
Маленький городок, большая история
драма, комедия 2025, Великобритания/США
Дом Гиннессов 7.3
Дом Гиннессов
драма, исторический 2025, Великобритания
Все и прямо сейчас 6.6
Все и прямо сейчас
драма, комедия 2023, Великобритания
Волшебная флейта 6.6
Волшебная флейта The Magic Flute
мюзикл 2022, Германия
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Новости о Нив Маккормак
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