«Лучшая сестра»: Рецензия Киноафиши

Глава издательской компании Хлоя (Джессика Бил) живет на первый взгляд идеальной жизнью. Любимый муж-адвокат, сын-подросток, успешный бизнес, известность, деньги. Конечно же, все это — лишь глянцевый фасад, за который по ходу серила все глубже погружается зритель. После очередного званого ужина Хлоя приезжает в пляжный домик, где находит тело супруга с множеством колотых ран. Подозрение следователей сразу падает на ее сына Итана, а жизнь Хлои превращается в еще больший кошмар после приезда родной сестры Никки (Элизабет Бэнкс), с которой она полностью разорвала связь.

Алафер Берк, написавшая оригинальный роман, не предлагает очередную банальную картину распада нуклеарной семьи, а иронизирует над ней. Дело в том, что биологической матерью Итана является Никки. Из-за алкоголизма она лишилась опеки, а ее муж не стал далеко ходить в поисках новой супруги, женившись на ее родной сестре. Такая «Санта-Барбара» возводит в абсолют конфликт между двумя сестрами-противоположностями. Общее прошлое, но абсолютно разное влияние на дальнейшую жизнь, постепенно раскрывающееся из эпизода в эпизод. Обе защищают своего сына доступными им способами, но чьи решения вернее? Кто действительно лучшая из сестер? Ответа на вопрос нет, но его поиск нацелен на расшатывание морального компаса читателя, а затем и зрителя.

Книжное повествование ведется от лица Хлои, что позволяет заглянуть за холодное выражение лица и отстраненный образ успешной женщины. В экранизации добиться такого уровня погружения сложнее: Хлоя долго остается оболочкой, к которой трудно подключиться, несмотря на отличную игру Джессики Бил. Героиня Элизабет Бэнкс появляется лишь к финалу первого эпизода и будет дальше страдать от нехватки экранного времени, что не позволяет выстроить более электрическое напряжение между двумя женщинами.

Также для истории критически важен Итан — подросток, потерявший себя между двумя матерями. Именно он — сердце сюжета, продукт их противостояния, вынужденный проходить через долгие разговоры со следователями, попасть за решетку и пережить суд. Приблизиться к уровню исполнения, который мы видели в «Переходном возрасте», ему не удается. Первая большая роль для двадцатилетнего Максвелла Эйсии Донована вряд ли принесет ему предложения от больших студий. Сила характера, которую требует его персонаж, в итоге сводится к вечно приподнятым домиком бровям.

Сериальный формат дает шанс развить второстепенных героев, самые яркие из таковых — следователи. Создатели попытались наделить их дополнительными чертами, и местами это срабатывает, но за пределы профессиональных функций персонажи так и не выходят. Именно в них был потенциал для гораздо большего количества юмора, фатально необходимого в столь серьезном произведении.

Хотя в центре остаются отношения сестер, перед нами в первую очередь детектив. В нем важно запутать, увести от истины как можно дальше, заставить зрителя теряться в догадках. Получается не особо успешно: подставные линии недостаточно интригуют, а сюжету не удается постоянно держать на крючке, вызывая судорожное желание включать следующий эпизод. Amazon Prime принял верное решение выпустить весь сериал в один день, чтобы подписчики могли устроить непрерывный марафон. Картинка очень качественная, роман действительно достоин сериального воплощения, а не полнометражной адаптации, и в финале история стремительно набирает обороты. Но в первой половине сериалу не удается увлечь зрителя настолько, чтобы он захотел вернуться к просмотру после недельного перерыва.