«Камбэк»: Рецензия Киноафиши

Начало 2000-х, Нижний Новгород. Сердобольная работница школьной столовой подкармливает бомжа по прозвищу Компот (Александр Петров). В той же школе учится четверка лучших друзей — Юра (Илларион Маров), Птаха (Хетаг Хинчагов), Олег (Григорий Столбов) и Даша (Василиса Коростышеская). Когда парни решают вступиться за Дашу перед местными гопниками, они едва не расплачиваются за это жизнью. На помощь неожиданно приходит Компот, расправляющийся с обидчиками не хуже Джеймса Бонда. После этого ребята узнают, что несколько лет назад Компот очнулся в больнице с пулей в черепе, ничего не помня о себе и своем прошлом, и решают помочь ему выяснить, кто он такой.

Режиссером проекта выступил снявший мистический триллер о Пермском крае «Территория» Динар Гарипов, а сценарий написал Илья Куликов, известный по работе над «Полицейским с Рублевки» и «Перевалом Дятлова». Название их совместной работы как нельзя лучше передает основную фишку сериала. Не только герою Петрова предстоит совершить камбэк в свое прошлое, но и зрителям удастся перенестись на двадцать лет назад, в эпоху зажигательных вечеринок MTV и доллара по тридцать. Каждая серия буквально нашпигована приметами времени: телефоны-раскладушки, игровые автоматы, прокат видеокассет, «Последний герой» и «Жди меня» по телевизору, реклама «Ночного дозора», клипы Блестящих и Губина, а также классический плейлист миллениала за кадром.

Пожалуй, основная изюминка сериала — его герои. Старшеклассники — обычные ребята со своими проблемами, страхами и надеждами. Вынужденная рано повзрослеть Даша пытается сосуществовать с мамой-алкоголичкой и мечтает стать фотографом. Сдержанный Юра из обеспеченной семьи жаждет внимания отца-милиционера, постоянно пропадающего на работе. Бескомпромиссный и вспыльчивый Птаха с трудом находит общий язык с отцом, который недавно вернулся из тюрьмы. А застенчивый Олег пытается вырваться из-под надзора гиперопекающей матери. Замыкает вереницу героев Компот — единственный персонаж, о котором долгое время нельзя сказать ничего конкретного. Его прошлое подается урывками и намеками: вот окровавленный герой Петрова бежит по лесу, но как он туда попал и от кого скрывается? Его редко вспыхивающие воспоминания фрагментарны (например, в одном из эпизодов Компот понимает, что у него была дочь), и зрителю вместе с ребятами приходится гадать, кто он: жертва преступления, перешедший дорогу бандитам бедолага или опасный рецидивист? Несмотря на то, что Компот исключительно вежлив и ненавязчив, всегда придет на помощь и отдаст нуждающимся то немногое, что у него есть, загадочное прошлое висит над ним как грозовая туча.

«Камбэк» — это гибридное зрелище, где детективная интрига о прошлом Компота переплетается с трогательной историей взросления. Значительная часть хронометража посвящена обыденной жизни героев и их бытовым проблемам. Конфликты отцов и детей, первая любовь, поиск своего места, жажда любви и признания — вне зависимости от времени, подростков тревожат одни и те же проблемы.

«Камбэк» — это ностальгическое путешествие, предлагающее взглянуть на нулевые сразу с двух сторон: глазами подростков, у которых впереди вся жизнь, и глазами взрослого человека, для которого единственный шанс на будущее — разгадать загадку прошлого.