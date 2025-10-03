Меню
Александр Петров в роли бездомного с амнезией: вышел тизер сериала «Камбэк»

3 октября 2025 13:50
Шоу стартует уже завтра, 4 октября.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» выпустил трейлер сериала «Камбэк» во главе с Александром Петровым. Сезон будет включать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут 4 октября.

События разворачиваются в Нижнем Новгороде в начале 2000-х годов. Создатели сериала постарались максимально аутентично воссоздать реалии того времени. Так, телефоны еще не превратились в смартфоны и используются преимущественно для звонков, молодежь слушает Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого есть деньги, наверняка так или иначе замешаны в криминальных делах.

По сюжету трое старших школьников в лице Юры (Илларион Маров), Птахи (Хетаг Хинчагов) и Олега (Григорий Столбов) берутся спасти попавшую в неприятности одноклассницу Дашу (Василиса Коростышевская), но сами оказываются в беде. На помощь им приходит бездомный бродяга, известный под прозвищем Компот (Петров). Он был избит и потерял память, поэтому теперь скитается по городу и время от времени питается в школьной столовой. Оказавшись в долгу перед Компотом, ребята решают помочь ему узнать, кто он такой и что же с ним случилось.

Автором идеи выступает видный сценарист Илья Куликов, известный как создатель телефраншизы «Полицейский с Рублевки» и сериала «Мылодрама». Над «Камбэком» Куликов работал вместе с Алексеем Ивановым и Василием Внуковым. Режиссерское кресло занял Динар Гарипов.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»
Юрий Волошин
