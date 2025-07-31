Меню
Сериалы
Шерлок и дочь
Статьи
О сериале
Сезоны
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
После азиатки Ватсон вас ничем не удивить? На «Первом» выходит новый «Шерлок» — главные роли у дочери Холмса и сына Мориарти
Сперва называли «фанфиком», а теперь требуют второй сезон.
Написать
31 июля 2025 21:30
«Лучший Холмс со времен ВВС»: новинку о Шерлоке после финала полюбили даже хейтеры (а у хита с Камбербэтчем рейтинг вообще ниже)
Теперь ждем 2 сезон и надеемся, что шоураннеры не сбавят обороты.
Написать
26 июня 2025 19:05
У Шерлока Холмса появилась дочь – чем удивит зрителя новая экранизация Конан Дойла
Смелое переосмысление или попытка заработать на любителях гениального сыщика?
Написать
31 марта 2025 09:44
Вместо Камбербэтча — звезда «Гарри Поттера»: новый сериал про Шерлока россияне увидят раньше всех в мире
Даже европейцы, снимавшие проект, посмотрят позднее.
Написать
21 марта 2025 09:25
