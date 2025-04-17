Хоровод на Бейкер-стрит: самые необычные вариации Шерлока Холмса в киноКнига рекордов Гиннесса называет Шерлока Холмса самым экранизируемым литературным персонажем-человеком (чаще легендарного сыщика на экранах появляется только граф Дракула). Уже снято более 250 фильмов по мотивам произведений Артура Конан Дойла, и с каждым годом эта цифра растет. Самые знаменитые киновоплощения Холмса — это советская экранизация с Василием Ливановым, который за эту роль был награжден почетным членством ордена Британской империи, и сериал BBC с Бенедиктом Камбербэтчем, который воплотил образ современного Шерлока. Разбираемся, какие еще вариации гениального детектива встречаются в кино.