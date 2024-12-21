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Киноафиша Сериалы Мирный атом

Мирный атом (2024 - 2024)

Mirnyj atom 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Молодые ученые Кирилл и Олег трудятся над проектом «Прорыв», который способен произвести революцию в ядерной энергетике. Для строительства последнего реактора «Брест» они использовали уникальный сплав в металлическом контуре реактора и инертный газ в бетоне, которые способны полностью обезопасить его эксплуатацию. Инновационная разработка на десятилетия опережает все существующие в мире аналоги и становится объектом пристального внимания мировых спецслужб. Так люди науки без опыта политических интриг и подковерной борьбы оказываются в эпицентре крупного международного заговора. Шпионский триллер, вдохновленный реальными разработками физиков-ядерщиков, в котором в качестве локаций выступают Запорожская и Кольская АЭС.

В ролях
В ролях
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
Александр Ильин мл.
Александр Ильин мл.
Роман Фомин
Роман Фомин
Валерий Дьяченко
Ольга Сухарева
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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5 IMDb
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Сезоны
Мирный атом - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 31 января 2025, 21:17
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
Weteran Mc 30 января 2025, 02:01
"Мирный атом" - отечественный шпионский триллер из 4-х серий повествует о молодом учёном Кирилле Верещагине, его напарнике Олеге и… Читать дальше…
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Кадры из сериал
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