Молодые ученые Кирилл и Олег трудятся над проектом «Прорыв», который способен произвести революцию в ядерной энергетике. Для строительства последнего реактора «Брест» они использовали уникальный сплав в металлическом контуре реактора и инертный газ в бетоне, которые способны полностью обезопасить его эксплуатацию. Инновационная разработка на десятилетия опережает все существующие в мире аналоги и становится объектом пристального внимания мировых спецслужб. Так люди науки без опыта политических интриг и подковерной борьбы оказываются в эпицентре крупного международного заговора. Шпионский триллер, вдохновленный реальными разработками физиков-ядерщиков, в котором в качестве локаций выступают Запорожская и Кольская АЭС.