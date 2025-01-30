Отзывы о сериале «Мирный атом»

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Мирный атом
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Weteran Mc
30 января 2025, 02:01
Оценка
"Мирный атом" - отечественный шпионский триллер из 4-х серий повествует о молодом учёном Кирилле Верещагине, его напарнике Олеге и сотруднике ФСБ, майоре Белкине. После смерти их руководителя профессора Харламова, они заканчивают строительство ядерного реактора в рамках проекта "Прорыв", который основан на принципах ИИ, опережающего мировое развитие на десятилетия.
Прознав об этом, ЦРУ через спящих агентов, близких учёным, пытаются украсть документацию проекта и сорвать почти готовую разработку. Ради этого они способны даже на убийство.
Сериал интересный, интригующий, увлекательный, но в тоже время слегка медленный и кое где скучноватый.
Главное, что история, рассказанная в нём, очень близка к нашей с вами действительности.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
30 января 2025, 02:01
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Киноафиша.инфо
31 января 2025, 21:17
в ответ на сообщение
Weteran Mc от 30 января 2025, 02:01
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
31 января 2025, 21:17
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Прознав об этом, ЦРУ через спящих агентов, близких учёным, пытаются украсть документацию проекта и сорвать почти готовую разработку. Ради этого они способны даже на убийство.
Сериал интересный, интригующий, увлекательный, но в тоже время слегка медленный и кое где скучноватый.
Главное, что история, рассказанная в нём, очень близка к нашей с вами действительности.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
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