«После “Властелина колец” я понял, что хочу стать артистом»: актер Артем Гайдуков о кино, вдохновении и съемках в «Знахаре» на ТНТ

Артем Гайдуков рассказал о фильмах и сериалах, которые сформировали его вкус, о любимых актерах и режиссерах, а также о том, что вдохновляет его в профессии. В разговоре он поделился воспоминаниями о « Властелине колец », признался в любви к советской классике и отметил картины, которые считает обязательными к просмотру. А сейчас актера можно увидеть в сериале « Знахарь » на ТНТ.

Ваш любимый режиссер?

На самом деле вопрос сложный, и я даже не знаю, как на него ответить. Хотелось бы конкретики, потому что в разные периоды моей жизни меня увлекали разные режиссеры: я начинал смотреть их фильмы, и со временем предпочтения менялись. Это как с книжками — любимые писатели тоже менялись. Так и здесь: один единственный любимый режиссер у меня постоянно менялся.

Если говорить о русском кино, то, наверное, больше всего мне нравятся фильмы Леонида Гайдая — я всегда получаю удовольствие, пересматривая их. А среди западных режиссеров выбор очень большой. Но именно сейчас мне особенно интересен Майк Флэнаган. В основном он работает в жанре хоррора, а недавно снял фильм по рассказу Стивена Кинга «Жизнь Чака». Его работы мне действительно очень нравятся.

«Знахарь»

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Фильм, который оказал на меня самое сильное влияние, — это «Властелин колец» Питера Джексона. Я посмотрел его еще в школе, кажется, в старших классах. Мы с другом пошли на сеанс, и я до сих пор помню: выхожу после фильма в Норильске, на улице темно, идет снег… и я пребываю в полном культурном шоке. Меня поразило, насколько живым выглядел мир, созданный Джексоном. Казалось, что можно прямо сейчас купить билет, прилететь в Средиземье и своими глазами увидеть какого-то тролля или приехать в Шир. Для меня эти фильмы сразу стали ассоциацией с выражением «магия кино».

Именно после «Властелина колец» я подумал, что в кино возможно все, что это по-настоящему невероятный вид искусства. И тогда закрепился в своем мнении, что хочу стать артистом и что когда-нибудь хочу поучаствовать в чем-то таком же грандиозном!

Еще очень хотел выделить драматический фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Он очень сильный и глубокий. Я хорошо помню сцену, где герой пишет письмо своей жене посмертно — меня это тронуло до слез. Это настолько пронзительный момент… Поэтому «Три билборда» я точно отнес бы к числу картин, которые обязательно стоит посмотреть.

«Знахарь»

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Тут, конечно, можно рассуждать бесконечно: комедийный, драматический, фантастический, русский, западный — вариантов огромное количество. Я могу назвать свои любимые сериалы, но не сказать, что они подойдут абсолютно всем, потому что кому-то понравятся, а кому-то нет.

Наверное, тем, кто любит кино, обязательно нужно посмотреть «Во все тяжкие». Обязательно нужно посмотреть «Игру престолов». Обязательно — «Фарго». Это для людей, которые по-настоящему любят кино.

А лично я очень люблю проекты Майка Флэнагана. В полном восторге от «Падения дома Ашеров». Мне кажется, это действительно очень крутая работа, маленький шедевр — переработанные рассказы Эдгара Аллана По в формате мини-сериала. Не помню точно, сколько там серий, но на мой вкус — это настоящее произведение искусства.

Любимая комедия?

Любимых комедий у меня много. Например, очень нравится фильм «Лжец, лжец» с Джимом Керри — сколько бы раз ни пересматривал, всегда смеюсь. Он просто гениальный. Еще мне очень нравится «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном и Хелен Хант — потрясающий фильм.

Если из русских, то «Любовь и голуби» — гениальная комедия. Хотя это не совсем чистая комедия, но я смеюсь при просмотре до слез. Это настолько смешно и классно!

А еще мне очень нравятся фильмы Гайдая. Я их обожаю: «Иван Васильевич меняет профессию», «Спортлото-82», «Приключения Шурика». Юмор настолько острый, точный, просто потрясающий. И, конечно, очень люблю фильмы Эльдара Рязанова.

«Знахарь»

Любимый(-ая) актер/актриса, который(-ая) вдохновляет?

Если говорить про русских артистов, то сейчас меня больше всего вдохновляют Тимофей Трибунцев и Ваня Янковский. Мне они очень нравятся! Еще мне импонирует Артем Быстров. Их работа меня вдохновляет!

Если говорить про западных актеров, то мне очень нравится Райан Гослинг. Он, конечно, красавчик, но при этом дико талантливый. Недавно посмотрел с ним фильм «Каскадеры» — замечательная приключенческая жанровая картина, и он там просто офигенный. Мне нравится, как он борется с образом «красавчика»: в нем столько глубины, он отлично чувствует комедию.

Любимый советский фильм?

Любимых советских фильмов у меня очень много, потому что я на них вырос. Некоторые просто обожал. Но, наверное, сейчас мой самый любимый советский фильм — «Любовь и голуби» Владимира Меньшова. Я обожаю эту картину!

Очень люблю все фильмы Леонида Гайдая — они гениальны. Практически все фильмы Эльдара Рязанова. А еще я обожаю картины с Надеждой Румянцевой. Например, «Королева бензоколонки».

Есть еще фильм «Крепкий орешек» с ее участием, и он у меня особенно в памяти. Когда я был ребенком, родители работали на заводе. Иногда они уходили оба в ночную смену, и я оставался один дома. Мне было страшно, поэтому я включал везде свет, приносил подушку и одеяло в зал, ставил на кассете «Крепкий орешек» и засыпал под этот фильм. Утром просыпался, выключал его, убирал все — и ждал, когда уже будет светло.

«Знахарь»

Что смотрите прямо сейчас?

Прямо сейчас я смотрю на ТНТ сериал «Знахарь», в котором сам снимался. По возможности стараюсь смотреть все серии. Те, что пропускаю, потом догоняю на платформе. И я с нетерпением жду финал нашей истории. Хочу увидеть, как Никита Андриенко смонтировал концовку. Хотя я знаю финал, но все равно очень интересно посмотреть, что получилось. Я прям кайфую от этого!

Жду сейчас в первую очередь нового «Хищника» Дэна Трахтенберга. Во вторую — проект «Чужой: Земля» от создателя «Фарго» Ноа Хоули. Из русского мы с женой очень ждем продолжение фильма «Лихие головы». А еще в ближайших планах посмотреть фильм Зака Креггера «Орудия».

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

На первом месте, конечно, «Знахарь». На втором — «Кузя. Путь к успеху». И на третьем — «Место встречи изменить нельзя».

* * *

Смотрите новые выпуски сериала «Знахарь» на ТНТ!