«После “Властелина колец” я понял, что хочу стать артистом»: актер Артем Гайдуков о кино, вдохновении и съемках в «Знахаре» на ТНТ
Артем Гайдуков рассказал о фильмах и сериалах, которые сформировали его вкус, о любимых актерах и режиссерах, а также о том, что вдохновляет его в профессии. В разговоре он поделился воспоминаниями о «Властелине колец», признался в любви к советской классике и отметил картины, которые считает обязательными к просмотру. А сейчас актера можно увидеть в сериале «Знахарь» на ТНТ.
29 августа 2025 13:19
