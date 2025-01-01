Меню
Елизавета I
Постеры
Постеры сериала «Елизавета I»
О сериале
Сезоны
Новости
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Постеры сериала «Елизавета I»
Вся информация о сериале
Не маньяк, а марионетка брата: кто на самом деле стоял за жуткими убийствами в «Территории»
170 локаций, 207 актеров и более 500 человек массовки: фильм о самом громком сезоне советского футбола раскрыл дату премьеры — уже на старте
«Твердые 5 баллов»: сериал с бывшим бандитом Филиппом Янковским полностью доступен онлайн — у него больше плюсов, чем минусов
«2 серии показали больше, чем все киноделы за 20 лет»: когда выйдет 3-й сезон «Кибердеревни» – у нее рейтинг 8.1, недаром зрители хотят еще
ИИ нашел целых 5 западных «клонов» «Волшебного участка», но признал: каждый из них – хуже нашего сериала (даже «Сверхи»!)
«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет
Пинкмана выдержал, а этого злодея - нет: Аарон Пол отказался от роли в популярном сериале Amazon
В карьере Крачковской – десятки советский комедий и настоящий индийский фильм: в СССР на новинку «забили», в Болливуде – полюбили
«Гораздо приятней, когда женщина гладит»: только знатоки отличат фильмы Рязанова от картин других режиссеров по цитате (тест)
«Смотрел это кино десять раз»: в Японии обожают этот советский фильм с Алентовой — включают «для души» и даже на занятиях в вузах
Если бы Гай Ричи снимал в Петербурге: в топ-50 криминальных сериалов НТВ есть такой вариант — с атмосферой нулевых и бандитами
