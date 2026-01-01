Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Елизавета I
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Награды и номинации «Елизавета I»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2007
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Победитель
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries, or Movie
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Original Television Music
Победитель
Best Make Up & Hair Design
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Production Design
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Победитель
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