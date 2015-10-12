Старший сын Марка и Надежды Роман оказывается в таинственной секте, которая вербует послушников в Москве. Парня удаётся спасти, но возглавляющий культ Учитель по имени Эдуард Левински избегает тюрьмы. Через некоторое время Рома исчезает снова, на этот раз вместе с младшим братом Колей, которого мучают расстройства психики. Родители находят в ящике анонимное письмо, где говорится, что ребята находятся в южной стране Вендоре. Марк и Надежда нанимают бывшего спецназовца и отправляются на поиски детей.