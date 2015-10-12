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Постер сериала Культ
Постер сериала Культ
Постер сериала Культ
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4
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3 постера
Киноафиша Сериалы Культ

Культ (2015 - 2015)

Kult 18+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

Старший сын Марка и Надежды Роман оказывается в таинственной секте, которая вербует послушников в Москве. Парня удаётся спасти, но возглавляющий культ Учитель по имени Эдуард Левински избегает тюрьмы. Через некоторое время Рома исчезает снова, на этот раз вместе с младшим братом Колей, которого мучают расстройства психики. Родители находят в ящике анонимное письмо, где говорится, что ребята находятся в южной стране Вендоре. Марк и Надежда нанимают бывшего спецназовца и отправляются на поиски детей.

В ролях
В ролях
Валерий Николаев
Валерий Николаев
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Константин Крюков
Константин Крюков
Татьяна Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц
Алина Сергеева
Алина Сергеева
Артур Бесчастный
Артур Бесчастный
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4 IMDb
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Сезоны
Культ - Сезон 1 Сезон 1
2015, 12 эпизодов
 
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