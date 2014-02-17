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Постер сериала Мама-детектив
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Киноафиша Сериалы Мама-детектив

Мама-детектив (2014 - 2014)

Mama-detektiv 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 36 минут

О чем сериал

Лариса Левина давно служит в полиции и распутывает самые сложные дела, правда сразу в неуклюжей и причитающей женщине детективного асса не опознать. Лариса воспитывает двух близнецов и глубоко беременна третьим ребенком. Параллельно с распутыванием кровавых дел в «убойном» отделе она разводится с мужем, которого назначают её начальником, и сближается с коллегой Максимом. Решая личные дела Лариса неизменно старается оставаться хорошей мамой и хорошим детективом, секретное оружие которого –– мощная интуиция. Сериал снят по мотивам испанского сериала «Тайна Лауры».
 

В ролях
В ролях
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Евгения Брик
Евгения Брик
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.9 IMDb
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Сезоны
Мама-детектив - Сезон 1 Сезон 1
2014, 12 эпизодов
 
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