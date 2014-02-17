Лариса Левина давно служит в полиции и распутывает самые сложные дела, правда сразу в неуклюжей и причитающей женщине детективного асса не опознать. Лариса воспитывает двух близнецов и глубоко беременна третьим ребенком. Параллельно с распутыванием кровавых дел в «убойном» отделе она разводится с мужем, которого назначают её начальником, и сближается с коллегой Максимом. Решая личные дела Лариса неизменно старается оставаться хорошей мамой и хорошим детективом, секретное оружие которого –– мощная интуиция. Сериал снят по мотивам испанского сериала «Тайна Лауры».