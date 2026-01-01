Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Победитель
Outstanding Cinematography for a Miniseries or Movie
Победитель
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Победитель
Outstanding Hairstyling for a Miniseries or a Movie
Победитель
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
Outstanding Miniseries
Номинант
Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
Outstanding Art Direction for a Miniseries or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Actress
Победитель
Best Production Design
Победитель
Best Sound Fiction/Entertainment
Победитель
Best Sound Fiction/Entertainment
Победитель
Best Editing - Fiction/Entertainment
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Best Costume Design
Номинант
Best Drama Serial
Номинант
Best Actress
Номинант
Best Original Television Music
Номинант
Best Writer
Номинант
Best Make Up & Hair Design
Номинант
Audience Award (TV)
Номинант
BAFTA 2010
Best Sound (Fiction/Entertainment)
Номинант
Best Writer
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Best Costume Design
Номинант
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