Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Одержимость
1 постер
Киноафиша Сериалы Одержимость

Одержимость (2024 - 2024)

Oderzhimost 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Иви
Стрим-сервис Okko
Стрим-сервис KION
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Глеб живет в счастливом браке с Лизой, и кажется, что их отношения безупречны. Но в новогоднюю ночь мир мужчины рушится: Лиза таинственным образом исчезает, а утром Глеб узнает, что девушку обвиняют в жестоком убийстве, совершенном в небольшом захолустном городке под названием Овражье. Глеб обескуражен: Лиза никак не могла оказаться в Овражье, ведь у них не было никакой связи с этим местом. Мужчина решает разобраться в том, что произошло, и отправляется в городок. Там он сталкивается с неприглядными тайнами прошлого, которые, оказывается, Лиза долгие годы тщательно оберегала от любимого мужа.

В ролях
В ролях
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Марина Калецкая
Марина Калецкая
Михаил Есьман
Максим Дубовский
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич
Александр Подобед
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.1 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Одержимость - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Чужой, но самый близкий: что на самом деле связывает Хикару и Ёсики в аниме «Лето, когда умер Хикару»
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше