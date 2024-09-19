Глеб живет в счастливом браке с Лизой, и кажется, что их отношения безупречны. Но в новогоднюю ночь мир мужчины рушится: Лиза таинственным образом исчезает, а утром Глеб узнает, что девушку обвиняют в жестоком убийстве, совершенном в небольшом захолустном городке под названием Овражье. Глеб обескуражен: Лиза никак не могла оказаться в Овражье, ведь у них не было никакой связи с этим местом. Мужчина решает разобраться в том, что произошло, и отправляется в городок. Там он сталкивается с неприглядными тайнами прошлого, которые, оказывается, Лиза долгие годы тщательно оберегала от любимого мужа.