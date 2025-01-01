Меню
Александр Подобед
Киноафиша Персоны Александр Подобед

Александр Подобед

Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Одержимость 6.1
Одержимость (2024)
5.6
Пойти и не вернуться (1992)
Ускользающая жизнь 5.4
Ускользающая жизнь (2018)

Фильмография Александр Подобед

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 1 Сериалы 6 Актер 7
Мои звери
Мои звери
драма, мелодрама 2025, Россия
Забери меня к себе
Забери меня к себе
мелодрама 2024, Россия
Одержимость 6.1
Одержимость
детектив 2024, Россия
Дела житейские-2
Дела житейские-2
мелодрама 2023, Россия
Ускользающая жизнь 5.4
Ускользающая жизнь
детектив, мелодрама 2018, Россия
Майор Ветров
Майор Ветров
боевик 2007, Россия/Беларусь
5.6
Пойти и не вернуться Poyti i ne vernutsya
драма, военный 1992, Беларусь / Россия
