О персоне
Фильмография
Александр Подобед
Александр Подобед
Александр Подобед
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Герой боевиков
Популярные фильмы
6.1
Одержимость
(2024)
5.6
Пойти и не вернуться
(1992)
5.4
Ускользающая жизнь
(2018)
Фильмография Александр Подобед
Жанр
Все
Боевик
Военный
Детектив
Драма
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
2023
2018
2007
1992
Все
7
Фильмы
1
Сериалы
6
Актер
7
Мои звери
драма, мелодрама
2025, Россия
Забери меня к себе
мелодрама
2024, Россия
6.1
Одержимость
детектив
2024, Россия
Дела житейские-2
мелодрама
2023, Россия
5.4
Ускользающая жизнь
детектив, мелодрама
2018, Россия
Майор Ветров
боевик
2007, Россия/Беларусь
5.6
Пойти и не вернуться
Poyti i ne vernutsya
драма, военный
1992, Беларусь / Россия
