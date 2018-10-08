Меню
Список серий 5-го сезона сериала «Опасный Генри»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Опасные вещи
Danger Things
Сезон 5
Серия 1
8 октября 2018
Резиновая уточка
Rubber Duck
Сезон 5
Серия 2
13 октября 2018
Флаббер с газом
Flabber Gassed
Сезон 5
Серия 3
20 октября 2018
День рождения Генри
Henry's Birthday
Сезон 5
Серия 4
3 ноября 2018
Свистящая Сьюзи
Whistlin' Susie
Сезон 5
Серия 5
10 ноября 2018
Война пальцев (часть 1)
Thumb War (Part 1)
Сезон 5
Серия 6
17 ноября 2018
Война пальцев (часть 2)
Thumb War (Part 2)
Сезон 5
Серия 7
17 ноября 2018
Большой кактусовый кон
The Great Cactus Con
Сезон 5
Серия 8
24 ноября 2018
Часть 1: Новое зло
Part 1: A New Evil
Сезон 5
Серия 9
5 января 2019
Часть 2: Новая тьма
Part 2: A New Darkness
Сезон 5
Серия 10
12 января 2019
Часть 3: Новый герой
Part 3: A New Hero
Сезон 5
Серия 11
19 января 2019
Сломанный вооруженный и опасный
Broken Armed and Dangerous
Сезон 5
Серия 12
26 января 2019
Рыцарь и опасность
Knight & Danger
Сезон 5
Серия 13
2 февраля 2019
Великая кража Отто
Grand Theft Otto
Сезон 5
Серия 14
16 февраля 2019
Вся семья Билски
The Whole Bilsky Family
Сезон 5
Серия 15
23 февраля 2019
Тайная комната
Secret Room
Сезон 5
Серия 16
2 марта 2019
Мой ужин со снежным человеком
My Dinner with Bigfoot
Сезон 5
Серия 17
9 марта 2019
Шарлотта становится призраком
Charlotte Gets Ghosted
Сезон 5
Серия 18
16 марта 2019
Я мечтаю об опасности
I Dream of Danger
Сезон 5
Серия 19
23 марта 2019
Холи Моли
Holey Moley
Сезон 5
Серия 20
15 июня 2019
Любовные байты
Love Bytes
Сезон 5
Серия 21
22 июня 2019
Двойная опасность
Double-O Danger
Сезон 5
Серия 22
29 июня 2019
Массажное кресло
Massage Chair
Сезон 5
Серия 23
13 июля 2019
Генри Денджер: Мюзикл
Henry Danger: The Musical
Сезон 5
Серия 24
27 июля 2019
Сестра Твистер Часть 1
Sister Twister Part 1
Сезон 5
Серия 25
21 сентября 2019
Сестра Твистер Часть 2
Sister Twister Part 2
Сезон 5
Серия 26
28 сентября 2019
Сказка о двух пайперах
A Tale of Two Pipers
Сезон 5
Серия 27
5 октября 2019
Танк для истории
Story Tank
Сезон 5
Серия 28
12 октября 2019
Капитан Мама
Captain Mom
Сезон 5
Серия 29
2 ноября 2019
Видимый Брэд
Visible Brad
Сезон 5
Серия 30
9 ноября 2019
ЗавистьГрэм Стена
EnvyGram Wall
Сезон 5
Серия 31
16 ноября 2019
Праздничный пунш
Holiday Punch
Сезон 5
Серия 32
30 ноября 2019
Мистер Хороший Парень
Mr. Nice Guy
Сезон 5
Серия 33
11 января 2020
Ботинки Теранос
Theranos Boot
Сезон 5
Серия 34
18 января 2020
Румблр
Rumblr
Сезон 5
Серия 35
25 января 2020
Устроить свидание
Cave the Date
Сезон 5
Серия 36
1 февраля 2020
Комната побега
Escape Room
Сезон 5
Серия 37
8 февраля 2020
Игра в телефоны
Game of Phones
Сезон 5
Серия 38
15 февраля 2020
Помни о преступлениях
Remember the Crimes
Сезон 5
Серия 39
22 февраля 2020
Начало конца
The Beginning of the End
Сезон 5
Серия 40
29 февраля 2020
Капитан Дрекс
Captain Drex
Сезон 5
Серия 41
7 марта 2020
Судьба опасности: Часть I
The Fate of Danger: Part 1
Сезон 5
Серия 42
14 марта 2020
Судьба опасности: Часть II
The Fate of Danger: Part II
Сезон 5
Серия 43
21 марта 2020
