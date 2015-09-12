Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Опасный Генри 2014 - 2020 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Опасный Генри
Сезоны
Сезон 2
Henry Danger
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
12 сентября 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
18
Продолжительность сезона
6 часов 36 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
7
голосов
6.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2-го сезона сериала «Опасный Генри»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ритм продолжается
The Beat Goes On
Сезон 2
Серия 1
12 сентября 2015
Один Генри, три девушки: Часть 1
One Henry, Three Girls: Part 1
Сезон 2
Серия 2
19 сентября 2015
Один Генри, три девушки: Часть 2
One Henry, Three Girls: Part 2
Сезон 2
Серия 3
26 сентября 2015
Генри и дятлы
Henry and the Woodpeckers
Сезон 2
Серия 4
3 октября 2015
Капитан Ман отправляется в отпуск
Captain Man Goes on Vacation
Сезон 2
Серия 5
10 октября 2015
Временщик
The Time Jerker
Сезон 2
Серия 6
7 ноября 2015
Секретная говядина
Secret Beef
Сезон 2
Серия 7
14 ноября 2015
Желе Генри
Henry's Jelly
Сезон 2
Серия 8
21 ноября 2015
Рождественская опасность
Christmas Danger
Сезон 2
Серия 9
28 ноября 2015
Несокрушимый Генри: Часть 1
Indestructible Henry: Part 1
Сезон 2
Серия 10
19 марта 2016
Несокрушимый Генри: Часть 2
Indestructible Henry: Part 2
Сезон 2
Серия 11
26 марта 2016
Текст, ложь и видео
Text, Lies, & Video
Сезон 2
Серия 12
9 апреля 2016
Противоположная вселенная
Opposite Universe
Сезон 2
Серия 13
16 апреля 2016
Могильная опасность
Grave Danger
Сезон 2
Серия 14
23 апреля 2016
Окс Покс
Ox Pox
Сезон 2
Серия 15
30 апреля 2016
Близнецы Генри
Twin Henrys
Сезон 2
Серия 16
7 мая 2016
Опасность и гром
Danger & Thunder
Сезон 2
Серия 17
18 июня 2016
Я знаю твой секрет
I Know Your Secret
Сезон 2
Серия 18
17 июля 2016
График выхода всех сериалов
Без родителей в кино не пустят: режиссер рассказал, почему в «Черном телефоне 2» больше кровавых сцен и насилия
«А зачем на ней жениться? На таких не женятся»: психолог Розенберг о том, почему мужчины выбирают «Тосек», а не «Анфис» — на примере фильма «Девчата»
В этих 3 фэнтези-сериалах нет ни одного слабого сезона: удивительно, но все они созданы Netflix
Такой «Интерстеллар» зрители и представить не могли: задумывался как драма о любви — пока Спилберга не сменил Нолан
Звезда «Голодных игр» рассказал о приходе славы после выхода фильма — популярность сошла на нет быстрее, чем он ожидал
«Присосался к прокату и высосал до дна»: новинку Бессона в России полюбили больше, чем во Франции
Появились первые отзывы на «Марти Великолепного» — Тимоти Шаламе снова пророчат «Оскар»
Боевик с Марком Руффало — не предел: лучшие триллер-сериалы, которые точно стоит посмотреть фанатам «Задания»
Беллу в вампира превратил вовсе не Эдвард, а её дочь Ренесми: над этой дикой теорией фанаты «Сумерек» бьются уже 13 лет
Из нового спиноффа «Игры престолов» уберут одну из лучших деталей оригинального сериала — но это не так уж плохо
От концовки «Бар “Один звонок”» у зрителей глаза на мокром месте: но шансы на 2 сезон еще есть — Ярмольник намекнул парой слов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667