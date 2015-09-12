Меню
Опасный Генри 2014 - 2020 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Опасный Генри
Киноафиша Сериалы Опасный Генри Сезоны Сезон 2

Henry Danger 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 18
Продолжительность сезона 6 часов 36 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
6.2 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Опасный Генри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Ритм продолжается The Beat Goes On
Сезон 2 Серия 1
12 сентября 2015
Один Генри, три девушки: Часть 1 One Henry, Three Girls: Part 1
Сезон 2 Серия 2
19 сентября 2015
Один Генри, три девушки: Часть 2 One Henry, Three Girls: Part 2
Сезон 2 Серия 3
26 сентября 2015
Генри и дятлы Henry and the Woodpeckers
Сезон 2 Серия 4
3 октября 2015
Капитан Ман отправляется в отпуск Captain Man Goes on Vacation
Сезон 2 Серия 5
10 октября 2015
Временщик The Time Jerker
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 2015
Секретная говядина Secret Beef
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 2015
Желе Генри Henry's Jelly
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 2015
Рождественская опасность Christmas Danger
Сезон 2 Серия 9
28 ноября 2015
Несокрушимый Генри: Часть 1 Indestructible Henry: Part 1
Сезон 2 Серия 10
19 марта 2016
Несокрушимый Генри: Часть 2 Indestructible Henry: Part 2
Сезон 2 Серия 11
26 марта 2016
Текст, ложь и видео Text, Lies, & Video
Сезон 2 Серия 12
9 апреля 2016
Противоположная вселенная Opposite Universe
Сезон 2 Серия 13
16 апреля 2016
Могильная опасность Grave Danger
Сезон 2 Серия 14
23 апреля 2016
Окс Покс Ox Pox
Сезон 2 Серия 15
30 апреля 2016
Близнецы Генри Twin Henrys
Сезон 2 Серия 16
7 мая 2016
Опасность и гром Danger & Thunder
Сезон 2 Серия 17
18 июня 2016
Я знаю твой секрет I Know Your Secret
Сезон 2 Серия 18
17 июля 2016
