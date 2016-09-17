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Опасный Генри 2014 - 2020 3 сезон
О сериале
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Сериалы
Опасный Генри
Сезоны
Сезон 3
Henry Danger
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
17 сентября 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
19
Продолжительность сезона
6 часов 58 минут
Рейтинг сериала
7.1
Оцените
21
голос
6.4
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Опасный Генри»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пиньята, полная смертельных жуков
A Piñata Full of Death Bugs
Сезон 3
Серия 1
17 сентября 2016
Любовный кекс
Love Muffin
Сезон 3
Серия 2
24 сентября 2016
Крик-машина
Scream Machine
Сезон 3
Серия 3
1 октября 2016
Конфеты для рта
Mouth Candy
Сезон 3
Серия 4
8 октября 2016
Неприятности с оладьями
The Trouble with Frittles
Сезон 3
Серия 5
5 ноября 2016
Час власти
Hour of Power
Сезон 3
Серия 6
11 ноября 2016
Уклоняясь от опасности
Dodging Danger
Сезон 3
Серия 7
3 декабря 2016
Опасность двойного свидания
Double Date Danger
Сезон 3
Серия 8
11 февраля 2017
Космические захватчики: Часть 1
Space Invaders: Part 1
Сезон 3
Серия 9
11 марта 2017
Космические захватчики: Часть 2
Space Invaders: Part 2
Сезон 3
Серия 10
18 марта 2017
Газ или провал
Gas or Fail
Сезон 3
Серия 11
25 марта 2017
Джем-сейшн
Jam Session
Сезон 3
Серия 12
8 апреля 2017
Лицензия на полеты
License to Fly
Сезон 3
Серия 13
15 апреля 2017
Зеленые пальцы
Green Fingers
Сезон 3
Серия 14
22 апреля 2017
Застрял в двух дырках
Stuck in Two Holes
Сезон 3
Серия 15
29 апреля 2017
Живые и опасные: Часть 1
Live & Dangerous: Part 1
Сезон 3
Серия 16
16 сентября 2017
Живые и опасные: Часть 2
Live & Dangerous: Part 2
Сезон 3
Серия 17
23 сентября 2017
Воздушные шары судьбы
Balloons of Doom
Сезон 3
Серия 18
30 сентября 2017
У Свелвью есть талант
Swellview's Got Talent
Сезон 3
Серия 19
7 октября 2017
График выхода всех сериалов
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