Выгребную яму на даче уже никто не копает: этот вариант ставится за час — и про невыносимую вонь можно забыть

Не «Доместос» и не сода: заливаю вечером 1 стакан в унитаз — утром ни жёлтого налёта, ни вони

Скупаю в «Светофоре» обычные прищепки по 100 штук и радуюсь: соседи увидели мой дачный трюк и теперь повторяют

Не жду «Первый отдел-6» и «Невский-8» так же сильно, как этот хит с Колесниковым: наконец-то НТВ готов показать новые серии

Думала, что Арагорн или Леголас, но.. ошиблась: вот кто был самым сильным членом Братства Кольца

НТВ приготовил массу сюрпризов — и речь не про «Невский-8»: в новом телесезоне Устюгов отправится в XIX век, а Безруков — в Средневековье

«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»

Шилов после покушения сменит фамилию: продолжение «Ментовских войн» выйдет совсем скоро, но не на НТВ

«Пасть порву, моргалы выколю, если не пройдете этот тест по "Джентльменам удачи"!»: даже фанаты ошибаются на этих вопросах

«Слили Венома»: «Человек-Паук: Новый день» вышел разочарованием (если вы ждали эти камео)