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Опасный Генри 2014 - 2020 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Опасный Генри
Киноафиша Сериалы Опасный Генри Сезоны Сезон 3
Henry Danger 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 19
Продолжительность сезона 6 часов 58 минут

Рейтинг сериала

7.1
Оцените 21 голос
6.4 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Опасный Генри»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Пиньята, полная смертельных жуков A Piñata Full of Death Bugs
Сезон 3 Серия 1
17 сентября 2016
Любовный кекс Love Muffin
Сезон 3 Серия 2
24 сентября 2016
Крик-машина Scream Machine
Сезон 3 Серия 3
1 октября 2016
Конфеты для рта Mouth Candy
Сезон 3 Серия 4
8 октября 2016
Неприятности с оладьями The Trouble with Frittles
Сезон 3 Серия 5
5 ноября 2016
Час власти Hour of Power
Сезон 3 Серия 6
11 ноября 2016
Уклоняясь от опасности Dodging Danger
Сезон 3 Серия 7
3 декабря 2016
Опасность двойного свидания Double Date Danger
Сезон 3 Серия 8
11 февраля 2017
Космические захватчики: Часть 1 Space Invaders: Part 1
Сезон 3 Серия 9
11 марта 2017
Космические захватчики: Часть 2 Space Invaders: Part 2
Сезон 3 Серия 10
18 марта 2017
Газ или провал Gas or Fail
Сезон 3 Серия 11
25 марта 2017
Джем-сейшн Jam Session
Сезон 3 Серия 12
8 апреля 2017
Лицензия на полеты License to Fly
Сезон 3 Серия 13
15 апреля 2017
Зеленые пальцы Green Fingers
Сезон 3 Серия 14
22 апреля 2017
Застрял в двух дырках Stuck in Two Holes
Сезон 3 Серия 15
29 апреля 2017
Живые и опасные: Часть 1 Live & Dangerous: Part 1
Сезон 3 Серия 16
16 сентября 2017
Живые и опасные: Часть 2 Live & Dangerous: Part 2
Сезон 3 Серия 17
23 сентября 2017
Воздушные шары судьбы Balloons of Doom
Сезон 3 Серия 18
30 сентября 2017
У Свелвью есть талант Swellview's Got Talent
Сезон 3 Серия 19
7 октября 2017
График выхода всех сериалов
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