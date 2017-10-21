Опасный Генри 2014 - 2020 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Опасный Генри
Сезоны
Сезон 4
Henry Danger
12+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
21 октября 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
17
Продолжительность сезона
6 часов 14 минут
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
18
голосов
6.4
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Опасный Генри»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Больной и проводной
Sick & Wired
Сезон 4
Серия 1
21 октября 2017
Драка в зале
Brawl in the Hall
Сезон 4
Серия 2
4 ноября 2017
Свалка рок-коробок
The Rock Box Dump
Сезон 4
Серия 3
11 ноября 2017
Опасные игры
Danger Games
Сезон 4
Серия 4
25 ноября 2017
Тун в опасности
Toon In for Danger
Сезон 4
Серия 5
15 января 2018
Познакомьтесь с милым влюбленным
Meet Cute Crush
Сезон 4
Серия 6
10 февраля 2018
Назад к опасности: Часть 1
Back to the Danger: Part 1
Сезон 4
Серия 7
24 марта 2018
Назад к опасности: Часть 2
Back to the Danger: Part 2
Сезон 4
Серия 8
31 марта 2018
Сокращение бюджета
Budget Cuts
Сезон 4
Серия 9
7 апреля 2018
Бриллианты для вереска
Diamonds Are for Heather
Сезон 4
Серия 10
14 апреля 2018
Автомобильный поход
Car Trek
Сезон 4
Серия 11
28 апреля 2018
Вторжение малышей
Toddler Invasion
Сезон 4
Серия 12
5 мая 2018
Капитан Ман-кини
Captain Man-kini
Сезон 4
Серия 13
12 мая 2018
Ложь субботним вечером
Saturday Night Lies
Сезон 4
Серия 14
19 мая 2018
Проблема Генри Фриттла
Henry's Frittle Problem
Сезон 4
Серия 15
22 сентября 2018
Орфографическая игра
Spelling Bee Hard
Сезон 4
Серия 16
29 сентября 2018
Вверх по лестнице!
Up the Stairs!
Сезон 4
Серия 17
6 октября 2018
Омар Хайям одной фразой объяснил, почему мужчины изменяют женам: причина всегда одна
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Чехов одной резкой фразой объяснил разницу между мужчиной и женщиной — такое в учебниках не увидишь
Стилист глянула трейлер «Дьявол носит Prada 2»: назвала «Киноафише» классный прием – сделает офисный образ дорогим и собранным
«После него жить не хочется», – говорил Рязанов про этот свой фильм: зрителей пугает сильнее любого голливудского ужастика
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
Возвращение где-то рядом: появятся ли Малдер и Скалли в новых «Секретных материалах»? У Андерсон и Духовны мнения разошлись
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
«Мрачнее, чем "Иди и смотри"»: иностранцы выбрали самый депрессивный советский фильм о войне – ставят 8.2 и досматривают сквозь слёзы
Скучаете по «Первому отделу»? Вот канадский детектив с напарницами, который скрасит ожидание 6-го сезона
