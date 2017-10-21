Опасный Генри 2014 - 2020 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Опасный Генри
Henry Danger 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 21 октября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 14 минут

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 18 голосов
6.4 IMDb

Список серий 4-го сезона сериала «Опасный Генри»

Больной и проводной Sick & Wired
Сезон 4 Серия 1
21 октября 2017
Драка в зале Brawl in the Hall
Сезон 4 Серия 2
4 ноября 2017
Свалка рок-коробок The Rock Box Dump
Сезон 4 Серия 3
11 ноября 2017
Опасные игры Danger Games
Сезон 4 Серия 4
25 ноября 2017
Тун в опасности Toon In for Danger
Сезон 4 Серия 5
15 января 2018
Познакомьтесь с милым влюбленным Meet Cute Crush
Сезон 4 Серия 6
10 февраля 2018
Назад к опасности: Часть 1 Back to the Danger: Part 1
Сезон 4 Серия 7
24 марта 2018
Назад к опасности: Часть 2 Back to the Danger: Part 2
Сезон 4 Серия 8
31 марта 2018
Сокращение бюджета Budget Cuts
Сезон 4 Серия 9
7 апреля 2018
Бриллианты для вереска Diamonds Are for Heather
Сезон 4 Серия 10
14 апреля 2018
Автомобильный поход Car Trek
Сезон 4 Серия 11
28 апреля 2018
Вторжение малышей Toddler Invasion
Сезон 4 Серия 12
5 мая 2018
Капитан Ман-кини Captain Man-kini
Сезон 4 Серия 13
12 мая 2018
Ложь субботним вечером Saturday Night Lies
Сезон 4 Серия 14
19 мая 2018
Проблема Генри Фриттла Henry's Frittle Problem
Сезон 4 Серия 15
22 сентября 2018
Орфографическая игра Spelling Bee Hard
Сезон 4 Серия 16
29 сентября 2018
Вверх по лестнице! Up the Stairs!
Сезон 4 Серия 17
6 октября 2018
