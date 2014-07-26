Меню
Опасный Генри 2014 - 2020 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Henry Danger
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
26 июля 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
25
Продолжительность сезона
9 часов 10 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
7
голосов
6.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Опасный Генри»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Опасность начинается
The Danger Begins
Сезон 1
Серия 1
26 июля 2014
Опасности, проблемы
Mo' Danger, Mo' Problems
Сезон 1
Серия 2
13 сентября 2014
Секрет раскрыт
The Secret Gets Out
Сезон 1
Серия 3
20 сентября 2014
Слезы веселого жука
Tears of the Jolly Beetle
Сезон 1
Серия 4
27 сентября 2014
Учитель на замену
Substitute Teacher
Сезон 1
Серия 5
4 октября 2014
Джаспер Дейнджер
Jasper Danger
Сезон 1
Серия 6
18 октября 2014
Космический рок
The Space Rock
Сезон 1
Серия 7
1 ноября 2014
Именинница вниз
Birthday Girl Down
Сезон 1
Серия 8
8 ноября 2014
Слишком много игры
Too Much Game
Сезон 1
Серия 9
15 ноября 2014
Генрих-человек-зверь
Henry the Man-Beast
Сезон 1
Серия 10
22 ноября 2014
Невидимый Брэд
Invisible Brad
Сезон 1
Серия 11
10 января 2015
Предупреждение о спойлерах
Spoiler Alert
Сезон 1
Серия 12
24 января 2015
Давайте совершим кражу
Let's Make a Steal
Сезон 1
Серия 13
31 января 2015
Супервулкан
Super Volcano
Сезон 1
Серия 14
7 февраля 2015
Мой фальшивый Валентин
My Phony Valentine
Сезон 1
Серия 15
14 февраля 2015
Загнанный
Caved In
Сезон 1
Серия 16
28 февраля 2015
Поцелуй в лифте
Elevator Kiss
Сезон 1
Серия 17
7 марта 2015
Человек из дома
Man of the House
Сезон 1
Серия 18
14 марта 2015
Разрушители снов
Dream Busters
Сезон 1
Серия 19
21 марта 2015
Малыш на земле
Kid Grounded
Сезон 1
Серия 20
4 апреля 2015
Капитан Придурок
Captain Jerk
Сезон 1
Серия 21
11 апреля 2015
Ловушка для ведра
The Bucket Trap
Сезон 1
Серия 22
18 апреля 2015
Генри и плохая девочка: Часть 1
Henry and the Bad Girl: Part 1
Сезон 1
Серия 23
2 мая 2015
Генри и плохая девочка: Часть 2
Henry and the Bad Girl: Part 2
Сезон 1
Серия 24
9 мая 2015
Настоящая девушка Джаспера
Jasper's Real Girlfriend
Сезон 1
Серия 25
16 мая 2015
График выхода всех сериалов
