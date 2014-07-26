Меню
Опасный Генри 2014 - 2020 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Опасный Генри
Henry Danger 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 июля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 25
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
6.2 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Опасный Генри» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Опасность начинается The Danger Begins
Сезон 1 Серия 1
26 июля 2014
Опасности, проблемы Mo' Danger, Mo' Problems
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2014
Секрет раскрыт The Secret Gets Out
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2014
Слезы веселого жука Tears of the Jolly Beetle
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2014
Учитель на замену Substitute Teacher
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2014
Джаспер Дейнджер Jasper Danger
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2014
Космический рок The Space Rock
Сезон 1 Серия 7
1 ноября 2014
Именинница вниз Birthday Girl Down
Сезон 1 Серия 8
8 ноября 2014
Слишком много игры Too Much Game
Сезон 1 Серия 9
15 ноября 2014
Генрих-человек-зверь Henry the Man-Beast
Сезон 1 Серия 10
22 ноября 2014
Невидимый Брэд Invisible Brad
Сезон 1 Серия 11
10 января 2015
Предупреждение о спойлерах Spoiler Alert
Сезон 1 Серия 12
24 января 2015
Давайте совершим кражу Let's Make a Steal
Сезон 1 Серия 13
31 января 2015
Супервулкан Super Volcano
Сезон 1 Серия 14
7 февраля 2015
Мой фальшивый Валентин My Phony Valentine
Сезон 1 Серия 15
14 февраля 2015
Загнанный Caved In
Сезон 1 Серия 16
28 февраля 2015
Поцелуй в лифте Elevator Kiss
Сезон 1 Серия 17
7 марта 2015
Человек из дома Man of the House
Сезон 1 Серия 18
14 марта 2015
Разрушители снов Dream Busters
Сезон 1 Серия 19
21 марта 2015
Малыш на земле Kid Grounded
Сезон 1 Серия 20
4 апреля 2015
Капитан Придурок Captain Jerk
Сезон 1 Серия 21
11 апреля 2015
Ловушка для ведра The Bucket Trap
Сезон 1 Серия 22
18 апреля 2015
Генри и плохая девочка: Часть 1 Henry and the Bad Girl: Part 1
Сезон 1 Серия 23
2 мая 2015
Генри и плохая девочка: Часть 2 Henry and the Bad Girl: Part 2
Сезон 1 Серия 24
9 мая 2015
Настоящая девушка Джаспера Jasper's Real Girlfriend
Сезон 1 Серия 25
16 мая 2015
