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Постер сериала Один из отвергнутых: Изгой
Постер сериала Один из отвергнутых: Изгой
Постер сериала Один из отвергнутых: Изгой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Один из отвергнутых: Изгой

Один из отвергнутых: Изгой (2016 - …)

Yi Ren Zhi Xia 18+
Год выпуска 2016
Страна Китай
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 24 часа 56 минут

О чем сериал

Соран Чо — самый обыкновенный студент, не особо переживающий о своём будущем и не ведающий, что в мире есть люди с необычными способностями, которым подвластна энергия ци. Однажды на кладбище он встречает девушку с загадочным прошлым и обладающую невероятными способностями. Она защищает героя от нападения зомби, и с этого дня его жизнь полностью меняется. Теперь он должен открыть в себе дар, оставленный ему дедом, разобраться в причинах его смерти и узнать тайны прошлого, при этом не оступившись и не перейдя на темную сторону.

В ролях
В ролях
Саори Хаями
Саори Хаями
Каппэй Ямагути
Atsushi Tamaru
Кэнго Каваниси
Синносукэ Татибана
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Сезоны
Один из отвергнутых: Изгой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 12 эпизодов
 
Один из отвергнутых: Изгой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2017, 24 эпизода
 
Один из отвергнутых: Изгой - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 8 эпизодов
 
Один из отвергнутых: Изгой - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 12 эпизодов
 
Один из отвергнутых: Изгой - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 12 эпизодов
 
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