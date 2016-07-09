Соран Чо — самый обыкновенный студент, не особо переживающий о своём будущем и не ведающий, что в мире есть люди с необычными способностями, которым подвластна энергия ци. Однажды на кладбище он встречает девушку с загадочным прошлым и обладающую невероятными способностями. Она защищает героя от нападения зомби, и с этого дня его жизнь полностью меняется. Теперь он должен открыть в себе дар, оставленный ему дедом, разобраться в причинах его смерти и узнать тайны прошлого, при этом не оступившись и не перейдя на темную сторону.