Один из отвергнутых: Изгой 2016, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Один из отвергнутых: Изгой
Сезоны
Сезон 1
Yi Ren Zhi Xia
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
9 июля 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 24 минуты
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий сериала Один из отвергнутых: Изгой
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
9 июля 2016
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
16 июля 2016
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
23 июля 2016
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
30 июля 2016
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
6 августа 2016
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
13 августа 2016
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
20 августа 2016
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
27 августа 2016
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
3 сентября 2016
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
10 сентября 2016
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
17 сентября 2016
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
24 сентября 2016
