Один из отвергнутых: Изгой 2016, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Один из отвергнутых: Изгой
Сезоны
Сезон 2
Yi Ren Zhi Xia
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
29 октября 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
24
Продолжительность сезона
8 часов 48 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий сериала Один из отвергнутых: Изгой
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Episode 1
Сезон 2
Серия 1
29 октября 2017
Серия 2
Episode 2
Сезон 2
Серия 2
3 ноября 2017
Серия 3
Episode 3
Сезон 2
Серия 3
10 ноября 2017
Серия 4
Episode 4
Сезон 2
Серия 4
17 ноября 2017
Серия 5
Episode 5
Сезон 2
Серия 5
24 ноября 2017
Серия 6
Episode 6
Сезон 2
Серия 6
1 декабря 2017
Серия 7
Episode 7
Сезон 2
Серия 7
8 декабря 2017
Серия 8
Episode 8
Сезон 2
Серия 8
15 декабря 2017
Серия 9
Episode 9
Сезон 2
Серия 9
22 декабря 2017
Серия 10
Episode 10
Сезон 2
Серия 10
29 декабря 2017
Серия 11
Episode 11
Сезон 2
Серия 11
5 января 2018
Серия 12
Episode 12
Сезон 2
Серия 12
12 января 2018
Серия 13
Episode 13
Сезон 2
Серия 13
16 февраля 2018
Серия 14
Episode 14
Сезон 2
Серия 14
26 февраля 2018
Серия 15
Episode 15
Сезон 2
Серия 15
2 марта 2018
Серия 16
Episode 16
Сезон 2
Серия 16
9 марта 2018
Серия 17
Episode 17
Сезон 2
Серия 17
16 марта 2018
Серия 18
Episode 18
Сезон 2
Серия 18
6 апреля 2018
Серия 19
Episode 19
Сезон 2
Серия 19
13 апреля 2018
Серия 20
Episode 20
Сезон 2
Серия 20
20 апреля 2018
Серия 21
Episode 21
Сезон 2
Серия 21
27 апреля 2018
Серия 22
Episode 22
Сезон 2
Серия 22
4 мая 2018
Серия 23
Episode 23
Сезон 2
Серия 23
11 мая 2018
Серия 24
Episode 24
Сезон 2
Серия 24
18 мая 2018
