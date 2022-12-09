Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Один из отвергнутых: Изгой 2016, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Один из отвергнутых: Изгой
Сезоны
Сезон 5
Yi Ren Zhi Xia
18+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
9 декабря 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 24 минуты
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий сериала Один из отвергнутых: Изгой
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Episode 1
Сезон 5
Серия 1
9 декабря 2022
Серия 2
Episode 2
Сезон 5
Серия 2
9 декабря 2022
Серия 3
Episode 3
Сезон 5
Серия 3
16 декабря 2022
Серия 4
Episode 4
Сезон 5
Серия 4
23 декабря 2022
Серия 5
Episode 5
Сезон 5
Серия 5
30 декабря 2022
Серия 6
Episode 6
Сезон 5
Серия 6
6 января 2023
Серия 7
Episode 7
Сезон 5
Серия 7
20 января 2023
Серия 8
Episode 8
Сезон 5
Серия 8
27 января 2023
Серия 9
Episode 9
Сезон 5
Серия 9
3 февраля 2023
Серия 10
Episode 10
Сезон 5
Серия 10
10 февраля 2023
Серия 11
Episode 11
Сезон 5
Серия 11
17 февраля 2023
Серия 12
Episode 12
Сезон 5
Серия 12
24 февраля 2023
График выхода всех сериалов
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли
Радистка Кэт в Шарите — это из области фантастики: для немцев пришлось снимать свою версию «17 мгновений весны», и все из-за ляпов
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм»
От «Голубого вагона» к новым хитам: какую музыку приготовили для «Чебурашки 2» — и почему чуда не будет
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
Чертовски хорош: лишь один российский сериал Netflix добился от Кинга наивысшей похвалы - у нас о нем многие не слышали
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Эльза — рок-н-рольная злодейка, и Олаф без тормозов: как хорошо, что Disney выкинули первую версию «Холодного сердца» — у такой сказки не было шансов
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667