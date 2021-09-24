Меню
Один из отвергнутых: Изгой 2016, 4 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Один из отвергнутых: Изгой
Сезоны
Сезон 4
Yi Ren Zhi Xia
18+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
24 сентября 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 24 минуты
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий сериала Один из отвергнутых: Изгой
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Episode 1
Сезон 4
Серия 1
24 сентября 2021
Серия 2
Episode 2
Сезон 4
Серия 2
24 сентября 2021
Серия 3
Episode 3
Сезон 4
Серия 3
1 октября 2021
Серия 4
Episode 4
Сезон 4
Серия 4
8 октября 2021
Серия 5
Episode 5
Сезон 4
Серия 5
15 октября 2021
Серия 6
Episode 6
Сезон 4
Серия 6
22 октября 2021
Серия 7
Episode 7
Сезон 4
Серия 7
29 октября 2021
Серия 8
Episode 8
Сезон 4
Серия 8
5 ноября 2021
Серия 9
Episode 9
Сезон 4
Серия 9
12 ноября 2021
Серия 10
Episode 10
Сезон 4
Серия 10
19 ноября 2021
Серия 11
Episode 11
Сезон 4
Серия 11
26 ноября 2021
Серия 12
Episode 12
Сезон 4
Серия 12
3 декабря 2021
