Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Один из отвергнутых: Изгой 2016, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Один из отвергнутых: Изгой
Сезоны
Сезон 3
Yi Ren Zhi Xia
18+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
24 апреля 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
8
Продолжительность сезона
2 часа 56 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий сериала Один из отвергнутых: Изгой
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Серия 1
Episode 1
Сезон 3
Серия 1
24 апреля 2020
Серия 2
Episode 2
Сезон 3
Серия 2
24 апреля 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 3
Серия 3
1 мая 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 3
Серия 4
8 мая 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 3
Серия 5
15 мая 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 3
Серия 6
22 мая 2020
Серия 7
Episode 7
Сезон 3
Серия 7
29 мая 2020
Серия 8
Episode 8
Сезон 3
Серия 8
5 июня 2020
График выхода всех сериалов
В «Моем соседе Тоторо» больше боли, чем кажется на первый взгляд: Миядзаки зашифровал в аниме собственную историю
5 сюжетных дыр в голливудских фильмах, которые невозможно развидеть: чего только стоит «Матрица», где друзей предают во сне
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
«Киноафиша» называет главные новогодние премьеры: куда идем в кино, что смотрим дома – от «фильма для бумеров» до «сказки для взрослых»
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667