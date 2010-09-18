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Киноафиша Сериалы Два цвета страсти

Два цвета страсти (2010 - 2010)

Dva cveta strasti 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут

О чем сериал

10-серийный фильм «Два цвета страсти» рассказывает о старой как мир истории молодого честолюбивого человека, решившего делать карьеру, используя благосклонность женщин. Максим Павлов нанят на работу в дом богатого бизнесмена. Через некоторое время он заводит роман с хозяйкой дома Верой. Узнав об измене жены, бизнесмен запирает ее в психушку, а Максим уезжает в Москву. Там он устраивается в элитный конный клуб, где однажды спасает жизнь олигарху Долгопятову. Познакомившись с дочкой олигарха Сашей, Максим умело влюбляет ее в себя. Саша забеременела, и все могло бы закончиться чудесно, если бы в жизнь Максима не вернулась Вера с сообщением о своей беременности.

В ролях
В ролях
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Юрий Беляев
Юрий Беляев
Эльвира Болгова
Эльвира Болгова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Сезоны
Два цвета страсти - Сезон 1 Сезон 1
2010, 10 эпизодов
 
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