10-серийный фильм «Два цвета страсти» рассказывает о старой как мир истории молодого честолюбивого человека, решившего делать карьеру, используя благосклонность женщин. Максим Павлов нанят на работу в дом богатого бизнесмена. Через некоторое время он заводит роман с хозяйкой дома Верой. Узнав об измене жены, бизнесмен запирает ее в психушку, а Максим уезжает в Москву. Там он устраивается в элитный конный клуб, где однажды спасает жизнь олигарху Долгопятову. Познакомившись с дочкой олигарха Сашей, Максим умело влюбляет ее в себя. Саша забеременела, и все могло бы закончиться чудесно, если бы в жизнь Максима не вернулась Вера с сообщением о своей беременности.