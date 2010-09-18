Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Два цвета страсти 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Два цвета страсти
Киноафиша Сериалы Два цвета страсти Сезоны Сезон 1
Dva cveta strasti 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут

Рейтинг сериала

4.2
Оцените 13 голосов
4.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Два цвета страсти»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 сентября 2010
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 сентября 2010
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 сентября 2010
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 сентября 2010
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
25 сентября 2010
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
25 сентября 2010
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 октября 2010
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 октября 2010
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 октября 2010
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 октября 2010
График выхода всех сериалов
«Глупая наивная сказка»: американцы терпеть не могут этот фильм Спилберга, а в России ему поставили 8,1
5 хитов Netflix, в сюжет которых сложно поверить: а ведь все фильмы основаны на реальных событиях
Не только «Вий» 1967 года с Варлей и Куравлевым: 5 экранизаций Гоголя, от которых кровь реально стынет в жилах
НГ!!! «Как между мамой и папой выбирать»: ИИ сравнил «Иронию судьбы» с «Карнавальной ночью» и назвал лучший советский новогодний фильм в истории
«Постоянно пересматриваем»: топ-3 новогодних фильма Маколея Калкина — «Один дома» не включает, а от «Крепкого орешка» отмахивается
«Джек Фрост» и «Горбатая лошадь»: сможете угадать 5 фильмов СССР по тому, как их перевели иностранцы? (тест)
Прекрасный принц из «Золушки» — не такой уж и прекрасный: главной принцессе Disney достался целый набор «красных флагов»
Сам себя не похвалишь…: «Сияние» и «Ловец снов» Стивен Кинг презирает, зато эту «зимнюю» экранизацию считает лучшей в истории
Disney остановился вовремя: книжный финал «Хроник Нарнии» покажется слишком жестким даже для взрослой аудитории
С новогоднего похмелья – даже не пытайтесь: ответьте на 7 вопросов с подвохом о советском кино и узнайте, достойны ли статуса «эксперт»
Знаете о советском кино все? Тогда угадайте 5 фильмов по кадру с животными – символ 2026-го тоже здесь (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше