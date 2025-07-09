Отзывы о сериале «Разочарованные»

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Серг Бор
9 июля 2025, 08:53
Оценка
Ради главных героинь и их историй этот сериал точно стоит посмотреть. У меня в фаворитках ходит Люба, которую играет Софья Гершевич. Хочется верить, что Макс ее не обманывает, а действительно любит. Но пока что веры ему точно нет и как знать, что он на самом деле хочет – быстрый секс или отношения. Не менее сложно все тут закручено в отношениях Нади с Пашей. Тут даже любовный треугольник намечается! Ну а Вера пока бросается во все тяжкие, но, судя по всему, это ей даже нравится. Короче говоря, с девчонками весело и дальше должна пойти та еще жара.
9 июля 2025, 08:53
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