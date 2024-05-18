Отзывы о телешоу «Суперниндзя. Дети»

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Суперниндзя. Дети
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Богдан Степанян
18 мая 2024, 20:59
Можно мне тоже попасть на супер Ниндзя дети?
18 мая 2024, 20:59
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Светлана Степанова (Беленова)
1 июня 2024, 13:51
Оценка
Я впервые с младшим внуком посмотрела передачу. Очень и очень понравился выпуск! Позитивно, полезно для подражания! Молодцы все, кто организует и принимает участие! Дай Бог здоровья и всех благ всем вам и вашим близким!!
1 июня 2024, 13:51
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Катерина Катина
1 июня 2025, 19:02
Оценка
Крутая программа ... но если честно, детей жалко. Планку ооочень сильно подняли, особенно жля малышей. Конечно с поражением они должны стать сильнее и уметь проигрывать, но... психика у них слабая
Препятствия, что для старших, что для младших
Плачу вместе с ними
Но они МОЛОДЦЫ!!! ВСЕ
1 июня 2025, 19:02
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Леха Долгий
23 июня 2025, 04:26
Оценка
Роман (хомичёк) красавчик, усатый отстой, просто другие слова не пропустят
23 июня 2025, 04:26
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Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 18:33
в ответ на сообщение
Катерина Катина от 1 июня 2025, 19:02
Было очень интересно прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
30 июня 2025, 18:33
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Киноафиша.инфо
30 июня 2025, 18:34
в ответ на сообщение
Леха Долгий от 23 июня 2025, 04:26
Жаль, что Усатый вас разочаровал! Спасибо за мнение!
30 июня 2025, 18:34
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лидия бахарева (Бордан)
14 июля 2025, 06:56
Очень нравится передача, смотрела все выпуски, но последний выпуск разочаровал, мальчик который победил в средней группе, оставил такое впечатление , что он эту трассу проходил до соревнования несколько раз, это мнение всех моих знакомых , кто смотрел, это не честно, и видно не вооруженным глазом.
14 июля 2025, 06:56
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Ольга А
14 июля 2025, 20:55
в ответ на сообщение
Катерина Катина от 1 июня 2025, 19:02
Оценка
Согласна с Вами. Шоу супер. Смотрели с интересом. За ребят "болели" всем двором)))) Но, когда озвучили, что участвует брат Прокудина , итог стал очевиден. К сожалению. Разочаровало, конечно то, что мальчика, брат которого участвовал в построении трассы, мальчик который тренировался несколько месяцев прохождения трюков, видно же было, что он как рыба в воде прыгал.... , поставили соревноваться на равне с ребятами, у которых нет возможности даже тренироваться на турниках. Думаю для многих победители именно те, спортсмены, мальчики и девочки, которые эту трассу увидели впервые, у которых небыли братьев в команде судей. Сильные мальчишки и девчонки, есть кем гордиться. Ну а победитель.... , хмммм это просто шоу. И даже оценить не знаю как. Вроде как шоу классное, для молодежи нужное. Ну а вот то , что не справедливое это огромный минус.
14 июля 2025, 20:55
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Препятствия, что для старших, что для младших
Плачу вместе с ними
Но они МОЛОДЦЫ!!! ВСЕ
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