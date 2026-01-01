Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Individual in Animation
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Individual Achievement in Animation
Победитель
Outstanding Individual Achievement in Animation
Победитель
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Номинант
BAFTA 2014
BAFTA Kids' Vote - Television
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best International
Номинант
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