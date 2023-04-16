Во 2 сезоне сериала «100-футовая волна» в центре событий оказывается легенда серфинга и неоднократный чемпион Big Wave Гарретт Макнамара, а также его друзья и коллеги-спортсмены. На этот раз действие перемещается на побережье Назаре в Португалии, с небольшими остановками на Гавайях и в Калифорнии. Героев ждут захватывающие дух и наполненные адреналином состязания на гребне волны. Они освоят новые техники, обзаведутся новыми досками и примут в свои ряды нескольких потрясающе талантливых новичков. Роли и приоритеты в команде смещаются, но одно остается по-прежнему – безграничная любовь к серфингу.