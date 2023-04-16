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100-футовая волна 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала 100-футовая волна
Киноафиша Сериалы 100-футовая волна Сезоны Сезон 2

100 Foot Wave 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 апреля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «100-футовая волна»

Во 2 сезоне сериала «100-футовая волна» в центре событий оказывается легенда серфинга и неоднократный чемпион Big Wave Гарретт Макнамара, а также его друзья и коллеги-спортсмены. На этот раз действие перемещается на побережье Назаре в Португалии, с небольшими остановками на Гавайях и в Калифорнии. Героев ждут захватывающие дух и наполненные адреналином состязания на гребне волны. Они освоят новые техники, обзаведутся новыми досками и примут в свои ряды нескольких потрясающе талантливых новичков. Роли и приоритеты в команде смещаются, но одно остается по-прежнему – безграничная любовь к серфингу.

Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «100-футовая волна» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Глава I: Эпсилон Chapter I: Epsilon
Сезон 2 Серия 1
16 апреля 2023
Глава II: Цирк горит Chapter II: The Circus is Burning
Сезон 2 Серия 2
23 апреля 2023
Глава III: Челюсти Chapter III: "Jaws"
Сезон 2 Серия 3
30 апреля 2023
Глава IV: Партнеры Chapter IV: "Partners"
Сезон 2 Серия 4
7 мая 2023
Глава V: Затерянные в море Chapter V: "Lost At Sea"
Сезон 2 Серия 5
14 мая 2023
Глава VI: Форс-мажр» Chapter VI: "Force Majeure"
Сезон 2 Серия 6
21 мая 2023
График выхода всех сериалов
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